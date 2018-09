Avante. Os de sempre e os de agora

A Festa do Avante foi o primeiro festival português. E o resto é ruído. Até domingo, há a "Carvalhesa", música de combate e entretenimento na Quinta da Atalaia.

A Orquestra Sinfonietta de Lisboa e o Coro Sinfónico Lisboa Cantat abrem o programa a partir das 22h00 num concerto para celebrar o 200.º aniversário de Karl Marx. Ainda hoje, sobem ao palco os cabo-verdianos Tubarões pelas 23h30.

Amanhã, o horário nobre (00h00) é entregue aos Xutos & Pontapés no Palco 25 de Abril. Em simultâneo, os Dead Combo atuam no Auditório 1º de Maio.

Janita Salomé (17h00), Gaiteiros de Lisboa (18h00), Sérgio Godinho (21h00) e The Legendary Tiger Man (23h00) são destaques de sábado. Boss AC (20h00) leva Matay e Ella Nor para apresentar três canções de um álbum a editar em Outubro.

No domingo, Jorge Palma leva Tim e Camané (22h00), enquanto Aldina Duarte canta no Auditório. Pelo dia fora, há Capitão Fausto (15h00), Orelha Negra (16h00), Ana Bacalhau (17h00) e Paulo Bragança (20h00). A uma semana de editar "Entretenimento", Carlão leva António Zambujo e Manel Cruz, dois dos convidados do novo álbum.

O passe geral custa 37,5 euros. Os miúdos até aos 14 anos não pagam a entrada se forem acompanhados por um adulto com bilhete. Os bilhetes diários têm o preço de 27,50 euros (hoje), 32,50 euros (amanhã) e 20 euros (domingo).