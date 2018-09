Cria de elefante filmada sem a sua tromba | VÍDEO | FOTOGRAFIAS

Vídeo foi gravado no Parque Nacional Kruger, na África do Sul

Um bebé elefante foi filmado na África do Sul, no Parque Nacional Kruger, a passear junto a outros elefantes, mas com uma peculiar diferença: falta-lhe a tromba.

Os trabalhadores do parque não sabem como é que o elefante perdeu a tromba, mas acreditam que pode ter sido devido a um ataque de um predador, como por exemplo um leão ou um crocodilo, uma vez que são conhecidos por as crias de elefantes. Mas há ainda a teoria de que o elefante bebé possa ter sido apanhado numa armadilha.

O homem responsável pela gravação do vídeo mostra-se preocupado, uma vez que ninguém pode “sobreviver sem uma parte do tronco”. “Elefantes usam as suas trombas para se alimentar, beber água e cheirar. Infelizmente, o futuro para este pobrezinho parece muito sombrio.", diz o homem.

Para já, os funcionários do Kruger estão preocupados com a sobrevivência desta cria, uma vez que se não conseguir comer nem beber água, não sobreviverá.

Segundo uma equipa de especialistas do Kruger, perder a tromba é uma das coisas mais letais que podem acontecer a um elefante, uma vez que estes animais, em vida adulta, precisam de cerca de 190 litros de água e de 90 a 220 kg de alimento todos os dias.

Além disso, a tromba também é usada para que os elefantes se relacionem uns com os outros e, portanto, há o risco de esta cria se tornar uma espécie de ser estranho para os outros animais e ficar mais vulnerável a ataques de predadores.