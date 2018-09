Rui Rio convida críticos a sair

“Obviamente que é mais coerente sair”, diz líder do PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, convidou hoje os críticos a sair do PSD.

“Aqueles que discordam, e discordam do ponto de vista estrutural, obviamente que é mais coerente sair”, afirmou, numa entrevista à TSF, o presidente do PSD, criticando os que estão no partido para “tentar destruir”.

Rui Rio elogiou mesmo a “frontalidade” de Santana Lopes por ter deixado o partido. “Quem estruturalmente não concorda tem de ter uma atitude idêntica”.

Rui Rio tem sido alvo de críticas internas, principalmente devido à sua aproximação ao PS. Já foi mesmo desafiado a abandonar a liderança pelo ex-líder da JSD Pedro Duarte.