Caos na Tesla após vídeo de Elon Musk a fumar marijuana

No podcast do comediante Joe Rogan, "The Joe Rogan Experience", o CEO da Tesla, Elon Musk, fumou em direto marijuana. Este ato provocou a descida das ações da empresa em mais de 10%, de acordo com a BBC, e dois executivos seniores demitiram-se, duas horas após o podcast ter entrado no ar.

De acordo com o canal britânico, o chefe de contabilidade e o diretor dos recursos humanos demitiram-se após a entrevista com Joe Rogan, em que Elon Musk aparece a fumar marijuana.

Os comportamentos de Elon Musk na Tesla têm chocado os funcionários. Em julho, quando anunciou que a empresa se ira tornar privada, levantou muitas dúvidas nos funcionários. Contudo, a Tesla manteve o mesmo estado.

Em agosto, Elon Musk revelou no Twitter que pode sofrer de doença bipolar. No mesmo mês, também afirmou ao The New York Times que trabalhava “120 horas por semana”.

Num novo artigo da Business Insider foi revelado que alguns trabalhadores estão sujeitos a mais de 70 horas laborais por semana. Um ex-colaborador revelou ao site que desistiu devido às condições desgastantes.

“Há pessoas que desistem nas primeiras duas horas, outras desistem depois de uma semana. Houve um tipo que veio diretamente da escola secundária, 18 anos, nunca tinha tido um trabalho e estava entusiasmado: ‘Quero trabalhar sete dias por semana, 12 horas por dia’, assim que chegou ao quinto dia, estavano chão a chorar”, contou.

Outros funcionários revelam que o CEO “faz o que quer, quando quer”.