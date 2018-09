O advogado do Moreirense, Ricardo Sá Fernandes, garantiu esta sexta-feira, em declarações à SIC, que a participação do clube na I Liga não está em causa, depois do JN adiantar que o clube de Moreira de Cónegos foi suspenso durante um ano de todas as competições por corrupção ativa.

"O Moreirense não pactua com corrupção, nem se envolve em atos de corrupção e defende que quem os cometa seja punido de forma exemplar. A decisão deste caso não transitou em julgado, pelo que é passível de recurso", disse Ricardo Sá Fernandes.

Além disto, o advogado garante ainda que, mesmo que a decisão do tribunal estivesse tomada, a participação do Moreirense no campeonato não estaria condicionada.

"Mesmo que a decisão já tivesse sido tomada não colocaria em causa a participação do Moreirense na Liga porque, em 2011/2012, quem participava era o Moreirense clube, não tendo ainda sido constituída a SAD. A SAD não estava a ser julgada neste caso", garantiu o advogado.

"O Moreirense nada tem a ver com isto e não foi feita qualquer prova direta ou indireta do envolvimento do Moreirense no jogo em questão", concluiu.