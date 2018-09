Trump exige investigação para descobrir autor do artigo de opinião no The New York Times

Donald Trump pediu esta sexta-feira que fosse aberta uma investigação para descobrir quem é o autor do artigo de opinião que fez revelações sobre este e a sua administração, no The New York Times.

De acordo com a imprensa internacional, o presidente ter-se-á reunido na Casa Branca com as autoridades, depois da publicação do artigo ‘eu sou parte da resistência no interior da administração de Trump’.

Recorde-se que, o artigo foi publicado sob anonimato, na quinta-feira, e figuras que ocupam cargos muitos próximos de Trump, como o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, o diretor da Inteligência Nacional, Dan Coats, e o Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, já vieram negar a autoria do artigo.