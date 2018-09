Comic Con. Dichen Lachman. "Estou impressionada com a beleza e quão incrível as pessoas são"

Estava à espera que a série Altered Carbon tivesse tanto sucesso?

Eu não tinha a certeza, mas sabia que todos os que trabalharam no projeto eram extremamente talentosos, e confiava nisso. Nunca consegues prever como é que o mercado vai reagir, o que podes fazer é trabalhar com pessoas que admires, que sejam extremamente talentosos e esperar pelo melhor. Por isso, não, eu não tinha a certeza. Mas é tão bonito. Eu estou estupefacta com a beleza da série.

Vão começar a gravar a segunda temporada em breve?

Eu não acredito que comecem a gravar antes do final deste ano e também não posso dizer nada sobre isso.

Nem sobre a sua personagem Reileen?

Em termos do futuro não porque prometi manter tudo em segredo. Mas posso dizer que estou entusiasmada pelo Anthony Mackie ser o novo Kovacs e isso entra mesmo num mundo em que o corpo muda. Ele é um excelente ator e estou muito entusiasmada para o ver como o novo Kovacs.

Também está atualmente a gravar um filme de comédia chamado Judy Small. Prefere este género?

Já tinha feito uma comédia romântica. Porém não é algo que faça regularmente. Mas estou entusiasmada por participar, não apenas pelas pessoas envolvidas, mas porque é bom interpretar uma personagem completamente diferente. Durante muitos anos estive muito ligada ao sci-fi [ficção científica], que eu adoro. Adoro estar nessa área. Mas é bom experimentar géneros diferentes de vez em quando.

Pode falar um pouco sobre a sua personagem neste filme?

Ela é totalmente louca e um pouco excêntrica. Foi muito excitante ser uma espécie de caricatura. Ela não é tão terra-a-terra como outras personagens que interpretei que querem lutar por alguma coisa, que são determinadas, focadas. Ela é mais divertida e um pouco maluca.

É a primeira vez que visita Portugal?

Sim, é. E eu estou impressionada com a beleza e quão incrível as pessoas são. Não tinha noção que a comida era tão maravilhosa. Hoje fui a uma igreja no cimo da coluna e a vista de lá é espetacular. Estou desejosa de voltar cá novamente e tentar aproveitar o máximo possível.

E os fãs portugueses?

São especiais. O que eu acho que é realmente maravilhoso em Portugal é que têm esta incrível energia para a vida, para a comida e para o amor. Aquele sentimento de comunidade que envolve, eu sinto-o aqui na Comic Con. As pessoas em Portugal têm uma simpatia e um calor que não existe em todo o lado. Eu acho que os portugueses são verdadeiramente especiais e essa é uma das razões porque quero voltar. Em todo o lado que se vai sente-se essa energia.