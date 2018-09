Comic Con. Dan Fogler. "Este filme vai ser melhor do que o primeiro. Se é que isso é possível!"

Dá vida ao 'nomag' mais acarinhado do mundo do Harry Potter. Dan Fogler acredita que Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald "vai ser épico".

No último Monstros Fantásticos vimo-lo a perder a memória. Como é que o Jacob regressa ao mundo da magia neste novo filme?

Eu não sei. Eu perdi a memória.

Ainda não a recuperou?

O final do último filme, como é que foi?

Ele acabou na pastelaria, vê a Queenie e parece que a reconhece, não é?

Ele vê-a e as memórias começam a vir. No segundo filme ela toma a iniciativa de pegar nos dois e ir para a Europa onde as leis sobre as relações entre ‘nomags’ e feiticeiros são menos rígidas. Ela faz isso por eles no próximo filme.

Para si, como foi entrar no mundo de J.K. Rowling, mas numa história diferente da de Harry Potter? Porque nós já conhecíamos o mundo de Harry Potter mas este é uma nova versão.

É interessante. É bom em muitos sentidos porque já tens este universo estabelecido que é adorado por muitos. Nós tivemos um trabalho difícil em recriar isso como uma prequela, com novas personagens – tirando as que depois aparecem e que já são normalmente adoradas e se sente a nostalgia. Foi um trabalho muito complicado durante o primeiro [filme] para saber se ia resultar. E os fãs mostraram-nos que resultou. O seguinte teve menos pressão. Foi mais ‘eles gostaram, vamos fazer um bom trabalho outra vez!’

Acredita que os fãs vão gostar tanto deste filme como do primeiro?

Eu acho que este filme vai ser melhor do que o primeiro. Se é que isso é possível! Acho que vai ser épico. Os primeiros filmes crescem, sinto que é isso que vai acontecer com este.

Entre os fãs há uma teoria de que o Jacob é um herdeiro de Hufflepuff. O novo filme vai ter algumas pistas sobre este assunto?

Eu ouvi isso. Não sei. Eu acho que é muito cedo para saber isso neste filme. Mas é interessante. Mas será que essa personagem já tem nome? Ela dá um nome e uma história a toda a gente… Isso seria fantástico. Desde sempre que eu tenho adorado os Hufflepuff.

Fora dos filmes de Harry Potter, Dan também já esteve na Broadway – representa, escreve, encena. O que gosta mais de fazer?

Todos eles têm os seus encantos. Eu gosto mesmo muito de representar, é o meu favorito.

É a primeira vez em Portugal? Já teve a oportunidade de visitar Lisboa?

Sim. Eu gosto muito. É muito parecido com Itália, e eu adoro Itália. As pessoas são simpáticas. Vocês sabem o que andam a fazer. [risos]

Aqui na Comic Com teve a oportunidade de conhecer alguns fãs, está a gostar de conhecer os fãs portugueses?

Estou a adorar. Até agora todos foram fantásticos.