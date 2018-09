Eleições Sporting. Em 30 minutos votaram 750 sócios

As urnas abriram às 9 horas no Estádio de Alvalade e em pouco mais de 30 minutos já votaram mais de 750 sócios para eleger o 43.º presidente do Sporting.

As filas começaram a formar-se horas antes e, apesar da chuva que cai em Lisboa, há largas centenas de sócios a aguardar para votar.

De acordo com o presidente da Assembleia Geral do clube, Jaime Marta Soares, o processo está a decorrer com a “máxima serenidade” e a adesão registada até ao momento deixa adivinhar a “maior adesão de sempre” na afluência às urnas.

“Já votaram mais de 750 sócios. É uma média extraordinária e caso se mentenha este ritmo, até ao fecho das urnas teremos uma adesão massiva à votação. Será a maior assembleia eleicional de sempre”, prevê o presidente da Assembleia Geral em conferência de imprensa.

Jaime Marta Soares explicou ainda que o sistema eletrónico está ativo desde as 7h30 e “já votaram os delegados e os funcionários do clube”.

Entre os votos eletrónicos “já há um aumento substancial, de mais de 100%, em relação ao último ato eleitorial” diz Marta Soares adiantando que já foram realizados “cinco mil votos eletrónicos” sendo que no último ato eleitoral “o número não passava dos dois mil”.

Está “tudo a correr muito pacificamente e com a máxima serenidade. Estou muito feliz e orgulhoso por isso”, diz o presidente da Assembleia Geral.

Questionado sobre Bruno de Carvalho, o presidente da Assembleia Geral diz que a presença do ex-presidente do Sporting em Alvalade não é esperada. “Não estou à espera. Não há nenhuma razão para vir a Alvaade porque não pode exercer o direito de voto”, explica Marta Soares.

Bruno de Carvalho está suspenso, não tem as quotas em dia e, por isso, não pode ter acesso à área de votação.

Há cerca de 51 mil sócios que podem votar num dos seis candidatos ao 43.º presidente do Sporting. Podem exercer o direito de voto todos os sócios que “registem entrada no local, ou que se encontrem em espera no local de entrada, até às 19 horas” e as urnas encerram às 20 horas.