Ferro Rodrigues diz esperar que tenha acabado a fase "dos bons e dos maus sportinguistas"

O presidente da Assembleia da República portuguesa, Ferro Rodrigues, assumido sócio e adepto do Sporting, votou perto das 10 horas em Alvalade.

Enquanto esperava na fila para chegar às urnas Ferro Rorigues falou aos jornalistas e disse esperar que tenha acabado "a fase dos bons e maus sportinguistas".

"Quero deixar uma palavra de esperança numa grande mobilização, que se continue a verificar ao longo do dia e que se batam todos os recordes. Mais importante, que todos os candidatos que tiveram a coragem de se apresentar, possam apoiar o que for eleito para que a fase dos bons e maus sportinguistas acabe e possa haver coesão e unidade no clube", disse Ferro Rodrigues.

O presidente da Assembleia da República aproveitou ainda para deixar uma "palavra de gratidão" aos que, "num momento muito difícil, tiveram a coragem de assumir a responsabilidade no clube e na SAD nos últimos meses".

Sobre a possível impugnação das eleições por parte do ex-presidente, Bruno de Carvalho, Ferro Rodrigues disse apenas: "Não comento nada que tenha a ver com figuras do passado" frisando que "tem que se saber exatamente qual é a situação" financeira do clube.

Há 51 mil sócios do Sporting que vão hoje às urnas para escolher um dos seis candidatos a 43.º presidente do Sporting.

Na corrida estão João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G). Pedro Madeira Rodrigues (C), desistiu à última hora e mostrou-se apoiante de Ricciardi.