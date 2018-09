Eleições Alvalade. Votaram cinco mil sócios até às 11h30

Duas horas e meia depois da abertura das urnas tinham votado cerca de cinco mil sócios do Sporting para elegerem o 43.º presidente do clube, de acordo com os últimos números divulgados pelo presidente da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares.

Marta Soares voltou a dizer que o ato eleitoral "está a correr de forma extraordinária" e que os delegados das candidaturas enalteceram "o rigor" com que está a decorrer todo o processo.

No total há 51 mil sócios com direito de voto e para o presidente da assembleia geral a afluência dá "a garantia de que virão muitos sócios".

Marta Soares disse ainda que vai ser o último sócio a exercer o direito de voto mas não revelou qual será a sua escolha dizendo que está "em reflexão" sobre a lista em que irá votar.

Entre os seis candidatos, apenas João Benedito já votou, sendo que Frederico Varandas e José Maria Ricciardi já se encontram numa fila que é cada vez mais longa.

As urnas para a eleição do 43.º presidente do Sporting abriram às 09 horas, momento em que já estavam milhares de sócios do clube a aguardar na fila, que já circundava o Estádio José Alvalade.

Além dos votos por correspondência recebidos na sede do Sporting até às 20 horas de sexta-feira, podem votar todos os sócios que "registem entrada no local, ou que se encontrem em espera no local de entrada, até às 19:00" de hoje.