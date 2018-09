Frederico Varandas diz que Sporting "vai sair como grande vencedor"

O antigo diretor clínico do Sporting foi o segundo candidato à presidência do clube a votar

O candidato às eleições no Sporting Frederico Varandas foi o segundo candidato a votar e acredita que o clube de Alvalade é quem “vai sair como grande vencedor” das eleições para o 43.º presidente do clube.

O médico e antigo diretor clínico do clube de Alvalade foi às urnas acompanhado por Rogério Alves e enalteceu a afluência de sócios. "É mais um dia em que se vê a grandeza do Sporting. Fico emocionado. É um clube gigante. A fila dá a volta ao estádio e continuam a chegar pessoas. Apelo a que venham ainda mais. Tenho a certeza que vai ser o ato eleitoral com mais presença na história do Sporting", afirmou Frederico Varandas.

O candidato disse ainda que hoje não é a sua “vez de falar” e sim a vez dos sócios que continuam a estar presentes depois da última assembleia geral, em junho.

Entre os seis candidatos, João Benedito foi o primeiro a votar, seguido por Frederico Varandas e José Maria Ricciardi. Também José Dias Ferreira já se encontra na fila para votar.

Até às 11h30, votaram cerca de cinco mil sócios, segundo avançou o presidente da Mesa da AG, Jaime Marta Soares.