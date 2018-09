Eleições Sporting. Votaram 9.500 sócios até às 13h30

Marta Soares acredita que estas serão as eleições com o "maior fluxo de associados"

Já votaram cerca de 9.500 sócios do Sporting durante as primeiras quatro horas das eleições para eleger o 43.º presidente do Sporting.

Estes são os últimos números divulgados pelo presidente da Assembleia Geral, Marta Soares, que reforçou que o processo eleitoral "continua a decorrer de forma muito serena, sem situações desagradáveis", apesar de algumas reclamações, perto de uma dezena, quanto ao processo de votação.

"Continuo a manter a expetativa alta de que estas eleições sejam as que vão ter maior fluxo de associados", manifestou.

As urnas para a eleição do 43.º presidente do Sporting abriram às 09 horas. A essa hora já estavam milhares de sócios do clube a aguardar na fila, que já circundava o Estádio José Alvalade.

Podem votar 51 mil sócios até às 19 horas.