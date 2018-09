Dias Ferreira diz que se ganhar trará mais estabilidade ao clube

O candidato diz que só vai cumprir com um mandato

O candidato às eleições do Sporting, José Dias Ferreira, espera que o próximo presidente traga estabilidade ao clube e adiantou que caso vença as eleições só irá cumprir um mandato.

"Estou feliz porque vejo uma massa grande de votantes, e penso que se baterá o recorde, e porque vejo tudo a funcionar bem. Isto é sinal de que estamos habituados a eleições, se calhar mais do que devíamos. Espero que o Sporting ganhe estabilidade, independentemente do presidente que for eleito", disse Dias Ferreira.

O candidato admitiu que preferia que o presidente fosse eleito com "uma votação massiva de 50% mais 1%", mas considera que o presidente eleito "terá legitimidade e deverá sentir a capacidade suficiente para agregar".

Para Dias Ferreira o clube atravessa um quadro de “instabilidade muito grande” e caso seja eleito garante que tentará “dar essa estabilidade, pelo menos nos três ou quatro anos de mandato” adiantanto: “não farei outro mandato seguramente, só farei este, porque entendo que é a hora de fazer a transição para outras pessoas".