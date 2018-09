Sousa Cintra apela a derrotados que apoiem o presidente eleito

O presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, diz que nem todos os problemas do clube estão resolvidos e apelou aos candidatos que saírem derrotados das eleições que apoiem o presidente eleito.

“Ganhe quem ganhar, será o meu presidente. Quem perder deve ficar logo de imediato ao lado do presidente, deixar-se de guerrilhas e destes ruídos todos, que só servem para complicar a vida dos sportinguistas”, apelou Sousa Cintra depois de votar.

O presidente da SAD prevê um recorde em eleições do Sporting com a forte afluência às urnas que se tem registado até ao momento e destacou o “civismo” com que tem decorrido as eleições.

Sobre os assuntos externos, Sousa Cintra voltou a apelar para seja colocado um ponto final nos conflitos com os ‘rivais’ e que lutem pela “verdade” no desporto.

“Que se acabe com estas guerrilhas permanentes. Era bonito que os clubes se entendessem, a Federação e a Liga. Seria bonito para o futebol português. Somos um país pequeno, mas no futebol somos muito grandes”, pediu.