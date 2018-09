Eleições Sporting. Marta Soares anuncia recorde nas votações: já votaram cerca de 16 mil sócios

Jaime Marta Soares tem feito, ao longo do dia, uma atualização sobre as eleições do Sporting e sobre o número de sócios que já votaram até agora.

Marta Soares começou por dizer, em conferência de imprensa, que não houve até agora "uma única situação de conflito" e que tudo corre com "a maior estabilidade".

"É um momento de afirmação, de sentimento e paixão pelo Sporting e, acima de tudo, uma lição de democracia.", declarou Marta Soares.

Estes são os últimos números divulgados pelo presidente da Assembleia Geral, que reforçou que o processo eleitoral "continua a decorrer de forma muito serena".

Além disso, Marta Soares indicou ainda que espera que seja alcançado um recorde de votos nas eleições deste sábado.

As urnas para a eleição do 43.º presidente do Sporting abriram às 09h00 e, a essa hora já estavam milhares de sócios do clube a aguardar na fila, que já circundava o Estádio José Alvalade.

Até às 19h00 de hoje, podem votar 51 mil sócios.