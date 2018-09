Soares Franco sobre futuro do Sporting: “Gostava que o Sporting voltasse a ser dos sportinguistas”

Questionado sobre as dificuldades financeiras do Sporting, o antigo presidente do clube referiu que não conhece “bem a realidade das finanças do Sporting”. “O meu tempo também foi difícil, mas soubemos dar a volta. (...) Só espero que as pessoas que estejam à frente do Sporting do futuro tenham noção que têm de ter finanças sãs e saudáveis", disse em declarações aos jornalistas em Alvalade.

Soares Franco referiu ainda que “gostava que o Sporting voltasse a ser dos sportinguistas” e que tenha “um presidente com educação e elevação. Que leve o Sporting a bom porto. Independentemente de ganhar ou vencer, o importante é termos um grande clube".