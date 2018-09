Morreu Helena Lopes da Silva, fundadora do BE

O Bloco de Esquerda anunciou, este sábado, a morte da médica que militava no BE desde a primeira hora.

Helena Lopes da Silva foi militante de esquerda pela libertação das ex-colónias portuguesas, membro da LCI e fez ainda parte dos movimentos pelo 'Sim' à despenalização do aborto nos referendos.



O BE apresenta, numa nota enviada à agência Lusa, "as mais sentidas condolências" aos familiares e amigos, e refere que o Bloco de Esquerda perdeu uma das suas militantes e "a esquerda perdeu uma das suas grandes lutadoras sociais".