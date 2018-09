Marta Soares foi o último a exercer o seu direito de voto

O encerramento das urnas deu-se precisamente às 19h00, como tinha sido anunciado por Jaime Marta Soares desde o início das eleições, que têm lugar em Alvalade.

O presidente da mesa da AG foi o último sócio do Sporting e votar e, no final de ter exercido o seu direito de voto, agradeceu a todos os delegados de cada lista -as seis que estão a concorrer à presidência do clube verde e branco.

"Quero agradecer a todos a vossa contribuição. Foi muito importante", disse o presidente da mesa da AG, sublinhando que esras eleições foram "muito fáceis".