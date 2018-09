Surf. World Tour: Frederico Morais termina em 30.º lugar no Surf Ranch Pro, na Califórnia

Frederico Morais terminou, este sábado, no 30.º posto da edição inaugural do Surf Ranch Pro, etapa disputada em Lemoore, Califórnia, na piscina de ondas desenvolvida pelo 11 vezes campeão mundial Kelly Slater. O surfista português falhou, assim, a qualificação para o dia final da etapa norte-americana, a oitava do World Tour 2019.

Depois de se ter estreado na quinta-feira, onde surfou duas “runs”, cada uma delas composta por uma onda para a esquerda e outra para a direita, e ter terminado a primeira fase de qualificação no 27.º posto, Kikas não conseguiu melhorar o registo na terceira e última “run”, disputada esta tarde.



Frederico terminou a competição com um score de 12,23 pontos (máximo de 20), depois de ter tido 6,13 pontos (máximo de 10) logo na primeira onda surfada, uma esquerda, e de ter 6,10 na segunda direita surfada. Este sábado, os surfistas tentavam o tudo-por-tudo para entrar no top 8 da fase de qualificação, que garantia o acesso à final, mas o surfista português não foi além de um 3,67 (esquerda) e um 3,37 (direita).



Dessa forma, Kikas perdeu ainda três posições em relação à primeira parte da qualificação, quedando-se pelo 30.º posto final entre os 36 surfistas em prova. Um desempenho que equivale a ficar no grupo dos 25.ºs classificados, ou seja, os que apenas somam 420 pontos para o ranking – ficou a pouco mais de 1 ponto de entrar no grupo dos 13.ºs classificados.



Frederico Morais chegou à Califórnia no 20.º posto do ranking – apenas os 22 primeiros garantem a requalificação automática para o World Tour 2019 -, mas poderá perder algumas posições, dependendo dos resultados de terceiros. Assim, as próximas provas vão ser decisivas para Kikas manter o lugar que lhe pertence entre o top 34 mundial.