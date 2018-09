Eleições no Sporting. Jaime Marta Soares faz balanço eleitoral

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) começou o seu discurso a relembrar o clima de paz em que decorreram as eleições em Alvalade.

"Foi um ato eleitoral incomparável em qualquer clube desportivo ou mesmo na vida social e pública do nosso país", começou por dizer Jaime Marta Soares.

"Atingimos a maior votação de sempre em todas as eleições do Sporting. Em 2013, a primeira vez que Bruno de Carvalho foi a eleições, tivemos 14.213 sócios a votar. Em 2017, tivemos, no dia das eleições, 18.661 votos. Tivemos a Assembleia destituitiva onde tiveram 15.040 sócios", disse o presidente da AG.

"Posso anunciar hoje, só os sócios que votaram presencialmente, foram, até este momento, e está tudo encerrado, 19 mil 159 eleitores sócios que vieram colocar os seus votos nas urnas.", anunciou Marta Soares.

No total, "22.500 sócios votaram", disse Marta Soares, recordando que este se trata de um dia "histórico pelo volume de presença e votação".