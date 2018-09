Jovem português está desaparecido na Bélgica

Um jovem português, Miguel Amorim de lemos, de 21 anos, está desaparecido na Bélgica.

A última vez que foi visto foi na quinta-feira, na Universidade de Bruxelas, onde estuda.

As autoridades, que lançaram o apelo para tentar saber do paradeiro do jovem, indicam que o jovem estudante é filho de portugueses, e que recebeu um telefonema pelas 11h00, não tendo voltado a ser visto.

Miguel Lemos tem cerca de 1m 97 cm, olhos castanhos e cabelo castanho encaracolado, e tinha consigo uma mochila quando desapareceu.

A polícia belga informa que era habitual encontrá-lo a caminhar na floresta de Soignes e em Auderghen.