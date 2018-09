Sporting. Sousa Cintra: "As seis listas portaram-se muito bem e a campanha correu com grande elevação"

Sousa Cintra, o presidente interino do Sporting, cessaeste sábado funções e fez um balanço daquilo que foram as eleições de hoje em Alvalade, mostrando-se contente com o decorrer do ato eleitoral.

"Estas eleições foram uma demonstração da grandeza do Sporting. Pela primeira vez votaram mais de 26 mil sócios. Foi importante - é a demonstração da grandeza, da vitalidade e do interesse dos sportinguistas em escolher o novo presidente. Entenderam as circunstâncias do passado recente e é bom ver toda esta afluência. Os sportinguistas quiseram participar na vida do clube e espero que seja um final feliz, com a família unida porque união faz a força. Com esta participação massiva, ganhe quem ganhar, que fiquem unidos para levar o Sporting às grandes conquistas e acabar com divisões que não interessam a ninguém", disse o dirigente.

"Vou com o sentimento de missão cumprida com sucesso. O Sporting está em primeiro lugar no Campeonato. Tinham saído nove jogadores e não é coisa fácil recuperar em pouco tempo. O clube estava numa situação desequilibrada, partido aos bocados. Construir uma equipa vencedora e preparada para chegar em primeiro no final da época foi um trabalho difícil e mereceu a pena o esforço.", declarou Sousa Cintra aos jornalistas.

Além disso, deixou votos de boa sorte para o próximo presidente do Sporting e para o próprio clube: "As coisas fáceis não têm sabor… fico feliz de entregar à nova direção do Sporting um clube cheio de vitalidade e uma equipa unida. O balneário tem de estar unido, deve haver comunhão e compromisso e isso existe no Sporting. Todos estamos comprometidos em fazer do Sporting campeão nacional. A equipa está preparada para lutar pelo primeiro lugar. Deixo uma equipa motivada, cheia de garra. Desejo que o novo presidente, seja ele quem for, a quem entrego esta equipa vencedora, que mantenha a unidade que já existe", terminou o presidente interino dos verdes e brancos.