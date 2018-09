Frederico Varandas é o novo presidente do Sporting

Frederico Varandas é o 43.º presidente do Sporting e foi eleito com 43,46% dos votos. João Benedito teve menos votos - 38,92% - mas teve mais sócis votantes. Ricciardi ocupa o terceiro lugar com 14,55% dos votos.

Frederico Varandas é oficialmente o novo presidente do Sporting, tendo sido eleito com menos votos do que João Benedito.

Varandas obteve um máximo de 39.187 votos, contra 45.019 de Benedito, mas ainda assim ganhou com uma percentagem superior: 43,46%.

Maria Ricciardi ocupa o terceiro lugar na lista, com apenas 14,55% dos votos.

Já Dias Ferreira foi o grande derrotado destas eleições, tendo apenas conseguido 2,35% dos votos. Tavares Pereira foi o quinto candidato à presidência do Sporting com mais votos: a contar com 0,90% dos votos.

Por fim, Rui Jorge Rego ocupa o último lugar, tendo conseguido 0,51% dos votos.

Agora, com a eleição de Varandas, o advogado Rogério Alves irá assumir a presidência da Mesa da Assembleia Geral do clube e o juiz conselheiro Joaquim Baltazar Pinto assume a liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting.

No discurso e último briefing da noite, Jaime Marta Soares começou por afirmar que "o Sporting é líder e dá lições ao mundo". "O silêncio do voto, horas depois, transformou-se na palavra dos sócios do Sporting", disse o presidente da AG.

Além disso, pediu ainda desculpa pela demora na revelação dos resultados, indicando que houve uma "falha informática". "O meu mais profundo e sincero respeito pelos sócios, por esta lição. Os sinais são demais evidentes para que alguém possa continuar a pensar que o Sporting tem donos".