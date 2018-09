Ensino Superior. Engenharia Civil na Madeira lidera a lista dos cursos com nota mais alta

Medicina deixou o top cinco da lista de cursos com a nota mais alta do último colocado

O curso com a nota mais alta do último candidato pode surpreender: Na Universidade da Madeira, o curso de Engenharia Civil entra em primeiro lugar com uma média de 18,94 valores. No entanto, esta é também a nota do primeiro candidato colocado uma vez que, neste curso, só foi colocado um estudante.

Lisboa e Porto lideram a tabela. Engenharia Física Tecnológica do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa recebeu a medalha de prata com 18,9 valores no último colocado, seguida de Engenharia Aeroespacial na mesma instituição com 18,85. Engenharia e Gestão Industrial, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, aparece em quarto lugar com 18,63 valores e Matemática Aplicada e Computação, no Técnico de Lisboa, fecha o top cinco com 18,35.

Medicina deixou o top cinco dos cursos com média mais alta aparecendo pela primeira vez em sétimo lugar. Os cursos na Universidade do Porto, tanto no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar como na Faculdade de Medicina, são os mais altos da área e estão em sétimo e oitavo lugar, respetivamente.

O primeiro curso de letras a aparecer na lista das notas mais altas é Línguas e Relações Internacionais na Universidade do Porto com 18 valores no último colocado.