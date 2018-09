Presidente da Federação de Futebol dá os parabéns a Frederico Varandas

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) enviou as felicitações a Frederico Varandas pela sua eleição como novo presidente do Sporting Clube de Portugal.

O Presidente desejou “as maiores felicidades, quer pessoais, quer profissionais, para o mandato” de Frederico Varandas, numa nota colocada no site oficial da FPF.

A tomada de posse estava prevista para esta segunda-feira, no entanto segundo informação do Sportin, Frederico Varandas e os restantes membros da lista eleitos vão na tarde deste domingo assumir a direção dos leões. Varandas passará a ser o 43º presidente do Sporting e irá enfrentar um mandato de quatro anos à frente do clube de Alvalade.

Varandas recebeu 42,32% dos votos (num total de 8.717 votos), tendo o segundo lugar, ocupado por João Benedito, ficado pelos 36,84% (9.735 votos). Esta foi uma das eleições para os cargos dirigentes do clube que mais afluência teve às urnas.