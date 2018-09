Queda de avião no Sudão provoca 21 mortos

Um avião comercial caiu este domingo no rio no Sudão do Sul provocando pelo menos 21 pessoas, avançam as autoridades locais.

Segundo Taban Abel Aguek, ministro da Informação do estado de Yirol disse à AP e EFE, houve três sobreviventes, entre os quais uma criança de seis anos.

O aparelho tinha saído de Juba, capital do país, com destino a Yirol. No entanto, durante a aterragem o avião acabou por cair ao rio “por falta de visibilidade”, explica o ministro.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente até porque a zona de Yirol, no centro do Sudão do Sul, está numa zona do nordeste de África que está em guerra civil há vários anos.