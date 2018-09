Bruno de Carvalho hospitalizado durante as eleições do Sporting

BdC deu entrada no hospital sábado à tarde com enjoos e febre

O ex-presidente do Sporting foi hospitalizado este sábado à tarde, durante o período de eleições do clube, na sequência de uma indisposição, nomeadamente enjoos e febre, avança o Record. Bruno de Carvalho deu entrada no hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

No entanto o ex-presidente leonino já terá tido alta na madrugada deste domingo, segundo noticia o Correio da Manhã citando fonte oficial do hospital.

O silêncio de Bruno de Carvalho nas redes sociais durante as eleições do Sporting e depois de ser conhecido que Varandas seria o novo presidente não passou despercebido.