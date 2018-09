Comic Con. Nicholas Hoult. "A maquilhagem para o X-Men começou por demorar cerca de quatro horas"

Vou começar por perguntar-lhe sobre o novo filme do X-Men: Dark Phoenix. O que podemos esperar da sua personagem, a Besta, nesta aventura?

Tenho muita sorte nesta nova aventura porque os fãs vão poder ver um novo lado da Besta. O Hank tem-se desenvolvido muito bem nos últimos filmes. Simon Kinberg, que tem escrito os filmes anteriores, está a realizar este e deu-me uma maravilhosa personagem para representar. Por isso vão ver alguns aspetos diferentes desta vez.

Também entrou no filme Mad Max. Em ambos os filmes a sua personagem tem uma imagem completamente diferente da sua. Quanto tempo costuma estar na maquilhagem antes das gravações?

A maquilhagem para o X-Men começou por demorar cerca de quatro horas. Como a equipa era bastante talentosa, conseguiram reduzir para duas horas ou duas horas e meia. E no Mad Max era cerca de duas horas também de maquilhagem. Mas era muito diferentes. No Mad Max tinham de me rapar o cabelo e colocar muitas cicatrizes porque não usava camisola, e assim. Para a Besta é principalmente colocar próteses na cara, o fato de músculos…

E tornar-se completamente azul.

Sim, e azul.

Duas horas antes das gravações é muito tempo? Fazem isso todos os dias?

Temos de fazer isso todos os dias. Não se pode não fazer, de outra forma não seria a personagem. Quando se tem a sorte de ser uma personagem em que se transforma tanto fisicamente, isso ajuda mentalmente a tornares-te a personagem.

Outro projeto que em que participa é o filme Tolkien que vai estrear no próximo ano. Como foi para si representar J.R.R Tolkien, o autor por trás d’O Senhor dos Anéis e Hobbit?

É uma grande honra poder interpretá-lo. Eu não sabia muito sobre a sua vida antes de ver o guião. Descobrir que as relações e as experiências que teve influenciaram o seu trabalho é simplesmente um prazer. Espero que as pessoas gostem do filme.

É fã do trabalho da Terra Média?

Eu li o Hobbit quando estava em gravações. Sou fã desde esta altura.

É a primeira vez que vem a Portugal?

Não, eu estive no Algarve há 10 anos

E quanto a Lisboa, está a gostar da cidade?

Estou a adorar este lugar. É uma cidade adorável. Boas pessoas, boa comida, é tudo ótimo.

Já teve a oportunidade de conhecer alguns fãs aqui na Comic Con Portugal?

Sim, tenho tido muita sorte – e isso é uma grande parte desta caminhada – de poder ouvir as histórias das pessoas e poder fazer estes filmes para os fãs. É muito especial poder estar aqui.

Já protagonizou muitas personagens. Quais são normalmente as preferidas?

Não sei, depende. Hank – ou a Besta – ou o Nux…