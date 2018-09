Cardi B tenta agredir Nicki Minaj

No final da festa, a rapper que abandonou o local com um olho negro explicou no Instagram o que tinha acontecido. Já Nicki Minaj publicou apenas as melhores fotos do evento sem se pronunciar sobre o assunto

Cardi B e Nicki Minaj discutiram violentamente durante uma festa da revista “Harper’s Bazaar”, na semana da moda em Nova Iorque, na passada sexta-feira.

De acordo com o site da TMZ, onde é possível ver algumas imagens dos confrontos, Cardi B terá tentado agredir a também rapper, Nicki Minaj, por supostos comentários onde esta questionava a sua atitude como mãe.

Durante os confrontos, a voz de "Be Careful" terá abordado a mesa de Nicki Minaj de forma agressiva e, pouco tempo depois, já com a rapper cercada de seguranças, atirado com um sapato.

O vídeo publicado pela TMZ mostra apenas os momentos finais da discussão em que se pode ver Cardi B a tentar chegar à rapper de forma descontrolada e a ser agarrada por seguranças.

Nas redes sociais e depois de aparecer com um galo na cara à saída da festa, fruto de uma cotovelada que terá levado de um segurança, Cardi B escreveu um longo texto a explicar o que aconteceu, onde abordou todas as alegadas más ações de Nicki Minaj e contou que tentou resolver as coisas de um forma amigável, mas que as ofensas foram tão graves que o confronto tornou-se violento.

Já Nicki publicou apenas as melhores fotografias do evento sem uma única palavra sobre o sucedido.