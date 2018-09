Ministro ataca Rui Rio por fazer "chacota" com as Forças Armadas

Azeredo Lopes respondeu ao discurso de rentrée do líder do PSD sobre o caso de Tancos

O ministro da Defesa insurgiu-se este domingo contra o presidente do PSD por causa das críticas sobre o processo de Tancos, considerando que Rui Rio acabou por "fazer chacota com as Forças Armadas". Uma situação que quebrou o consenso de décadas "na nossa Democracia". Numa reação pouco comum para um ministro da Defesa, Azeredo Lopes considerou que "na política, como noutras esferas da vida, não devia valer tudo".

Em Castelo de Vide, Rui Rio pediu celeridade ao Ministério Público e uma acusação correta sobre o processo ao furto de material bélico ao paiol de Tancos. " Afinal, em Portugal consegue-se roubar material militar da mesma forma que se consegue entrar num jardim para roubar umas galinhas", atirou Rui Rio num discurso de 50 minutos. A frase terá irritado o ministro da Defesa.

Azeredo Lopes questionou ainda a pressão de Rui Rio junto do ministério público para apresentar resultados: "É mau quando para se “fazer” oposição a qualquer preço, se confundem estes factos básicos, que se resumem ao...princípio da separação de poderes", defendeu.