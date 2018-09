Râguebi. Portugal conquista duas medalhas de bronze no mesmo dia

A seleção A terminou em terceiro a quarta etapa do Grand Prix de Sevens, com os sub-20 a conseguir a mesma classificação no Mundial B

Tanto a principal seleção portuguesa de râguebi como a equipa de sub-20 terminaram este domingo com a medalha de bronze nas competições que estavam a disputar. Os Lobos mais graúdos, a competir no Grand Prix Series de Sevens, na Polónia, venceram a França por 26-14 e garantiram assim o terceiro lugar, depois de terem terminado em oitavo na Rússia, quinto em França e quarto na Inglaterra.

Já a seleção de sub-20 garantiu igualmente o terceiro posto no World Rugby U20 Trophy, o Mundial B da categoria - prova onde no ano passado chegou à final, frente ao Japão, num jogo interrompido antes do fim por ordem da organização devido à imensa chuva que se abateu sobre o campo e com a vitória a ser concedida na secretaria aos nipónicos, que se encontravam na frente no momento da paragem definitiva.

Desta feita, na Roménia, os meninos lusos bateram a Namíbia por 67-36, com Duarte Pinto Gonçalves (11 pontos), Nuno Mascarenhas (10), Duarte Costa Campos (10) e Manuel Cardoso Pinto (10) a marcar para o 15 luso - ao intervalo, Portugal já ganhava por concludentes 36-7. Na fase de grupos, a seleção portuguesa havia batido o Canadá (31-29) e o Uruguai (26-15), perdendo apenas com as Ilhas Fiji (22-32).