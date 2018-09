Alfonso Cuarón vence Leão do Festival de Cinema de Veneza

"Roma", uma produção Netflix do realizador mexicano, conquistou o primeiro prémio do Festival de Veneza.

É a primeira vez que um filme distribuído por uma plataforma de streaming vence um dos três principais festivais de cinema - Veneza, Cannes ou Berlim. "Roma" conta a história de duas mulheres de condições sociais diferentes, no México dos anos 70.

O Grande Prémio do Júri foi atribuído a “The Favourite”, de Yorgos Lanthimos, e o Leão de Prata para Jacques Audiard, pelo western “The Sisters Brothers”. Os irmãos Ethan e Joel Coen receberam o prémio de melhor argumento por 'The Ballad of Buster Scruggs' ('A Balada de Buster Scruggs'), primeira minissérie dos cineastas, um 'western' em seis episódios que deverá estrear-se em outubro no Netflix, e que conta no elenco com nomes como Tim Blake Nelson, James Franco e Tom Waits.

O prémio de interpetração masculina foi atribuído ao ator norte-americano Willem Dafoe, por "At Eternity's Gate", de Julian Schnabel, e o prémio de melhor interpretação feminina foi para a britânica Olivia Coleman, no filme de Lanthimos, "The Favourite". O Prémio Especial do Júri foi para "The Nightingale", da australiana Jennifer Kent, o único filme em competição realizado por uma mulher, disparidade assinalada numa carta aberta de profissionais à organização do festival, a exigir maior representação feminina no certame.

O presidente do júri disse igualmente que a desigualdade de género no cinema, e na arte em geral, é um problema sério que deve ser resolvido. O Prémio Marcello Mastroianni para melhor intérprete emergente foi para Baykali Ganambarr, por "The Nightingale".