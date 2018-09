A uma semana da escala em Lisboa, os U2 voltaram aos palcos em Colónia depois de Bono ter perdido a voz na segunda noite em Berlim. Clássicos como “I Will Follow”, “Sunday Bloody Sunday”, “Pride (In the Name of Love)”, “New Year’s Day”, e “One” não faltaram ao alinhamento.

Os U2 regressam a Portugal oito anos depois da última visita. De então para cá, falharam as últimas duas digressões.