38 pessoas detidas pela GNR

A GNR deteve 38 pessoas em operações feitas de norte a sul do país entre as 20h de sábado e as 8h de domingo.

Em comunicado, os militares informam que 18 pessoas foram detidas por condução sob efeito de álcool, nove por conduzirem sem carta, seis por tráfico de droga, duas por ofensas à integridade física e uma por violência doméstica.

Os militares apreenderam também 184 doses de haxixe. Foram registados 99 acidentes, dos quais resultaram um morto, três feridos grave e 51 feridos leves.