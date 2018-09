Ataque deverá garantir a Bolsonaro lugar na segunda volta

O esfaqueamento de Jair Bolsonaro deverá ser argumento suficiente para conseguir ao deputado um lugar na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras, mas dificilmente o candidato da extrema-direita poderá aspirar a ir mais longe do que isso. Quem o diz é o cientista político Andrei Roman, diretor executivo da consultora Atlas Político que faz o acompanhamento diário da campanha eleitoral.

“Na análise que fizemos, há potencial de transferência para Bolsonaro de todos os candidatos, com exceção de [Guilherme] Boulos. A parcela de eleitores que ele poderia ganhar vai de 8% do eleitorado do Ciro Gomes até 18% do eleitorado do João Amoêdo”, explica Roman. “A polarização em torno do nome dele favorece as chances de Bolsonaro chegar ao segundo turno [segunda volta], mas prejudica as chances de vitória dele nesse eventual segundo turno. Claro, com esse atentado, as chances dele num eventual segundo turno melhoraram, mas mesmo assim a maior chance de ganhar será do adversário que ele for enfrentar”, acrescenta.

Nesse aspeto, os mais bem posicionados para virem a enfrentar Bolsonaro na segunda volta são Marina Silva e Fernando Haddad, que acabará por ser o candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores quando este substituir Lula da Silva, nome que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por considerar que foi condenado a pena de prisão em segunda instância.

Jair Bolsonaro levou uma facada no abdómen, na quinta-feira passada, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, estando atualmente internado num hospital da zona sul de São Paulo, para onde foi transferido depois de ser operado e onde está a recuperar. Muito dificilmente poderá voltar a participar na campanha eleitoral.