Futebol feminino. Braga bate Sporting nos penáltis e conquista Supertaça

Guerreiras do Minho vingam assim os múltiplos desaires ante as leoas nas últimas duas temporadas

O Braga é o vencedor da Supertaça de futebol feminino 2018. As guerreiras do Minho superiorizaram-se ao Sporting no desempate por grandes penalidades (5-4), depois do 1-1 com que terminou o tempo regulamentar, e conquistaram assim o primeiro troféu desde que o clube abraçou a modalidade (2016).

O Sporting tem sido, até agora, uma verdadeira besta negra para as bracarenses, que viram as leoas ficar à sua frente nas últimas duas temporadas no campeonato e na Taça de Portugal. Desta feita, porém, o Braga acabou por sorrir por último. As leoas até começaram em vantagem, com Tatiana Pinto a marcar de penálti logo aos seis minutos, mas Francisca Cardoso viria a conseguir o empate aos 82'. Nas grandes penalidades, a mesma jogadora apontou o penálti que valeu o primeiro troféu da história para o conjunto bracarense.

Esta foi a quarta edição da Supertaça de futebol feminino, instaurada em 2014/15. O Futebol Benfica venceu a primeira edição, perdendo a segunda para o Valadares Gaia. A época passada foi o Sporting a festejar, batendo o Braga por 3-1 após prolongamento com um hat-trick de Ana Capeta (que também jogou este domingo).