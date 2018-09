O concurso para o novo hospital da Madeira vai arrancar em outubro.

A garantia foi dada por Pedro Ramos, secretário regional de Saúde.

Segundo o responsável, a Madeira está “à espera da discussão do Orçamento do Estado e que o governo da República (…) inclua verbas plurianuais até 2024, em conjunto com a região, para a concretização, do ponto de vista financeiro”, do novo hospital.