Alerta é da empresa Águas do Vale do Tejo

Os concelhos de Gouveia, Oliveira do Hospital e Seia podem sofrer constrangimentos no abastecimento de água, alertou a empresa Águas do Vale do Tejo.

Em causa estão as fortes chuvas e enxurradas que ocorreram no sábado na serra da Estrela e que afetaram a captação de Nossa Senhora do Desterro.

Em comunicado, a empresa diz que acionou o plano de contingência e promete repor a normalidade assim que possível.