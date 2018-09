Transportadoras preocupadas com a subida do gasóleo

ANTRAM alertou para a insuficiência do protocolo com o governo face às constantes subidas do preço do gasóleo

A Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) realçou, em comunicado, que o constante aumento do preço do gasóleo é cada vez mais preocupante.

"O cenário não é novo, uma vez que todas as semanas somos surpreendidos com mais - e cada vez mais significativas e preocupantes -- notícias sobre a escalada do preço dos combustíveis" realça a associação.

No mesmo comunicado, a ANTRAM afirma que assinou com o Governo um protocolo que teria como objetivo ajudar as empresas a enfrentar o cenário negro da subida do preço dos combustíveis. No entanto, a manter-se esta situação, "as medidas contempladas no acordo serão insuficientes para combater esta escalada constante".

A ANTRAM mostrou-se disponível para "prestar prestar consultoria aos seus associados e às empresas do setor e para, em conjunto com o Governo, encontrar condições que permitam que o setor do transporte de mercadorias continue a sua atividade".

O preço médio da gasolina diminuiu um cêntimo para 1,596 euros enquanto o do gasóleo aumentou meio cêntimo para 1,384 euros.