Pelo menos quarto pessoas ficaram feridas esta segunda-feira na sequência de um tiroteio em Memphis, nos EUA.

O tiroteio ocorreu no interior de uma discoteca e, neste momento, a imprensa internacional indica que a polícia montou um cordão policial no local.

De acordo com a WREG News Channel 3, há pelo menos quatro feridos e as autoridades já estão a investigar as causas do acidente.

O tiroteio terá ocorrido por volta das 04h00 locais.