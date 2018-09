Portugal com três mestrados em Gestão no top 100 dos melhores do mundo

Portugal ocupa assim o lugar de sexto país com mais instituições nesta lista

O jornal britânico Financial Times lançou, esta segunda-feira, a lista dos melhores 100 mestrados em Gestão do mundo. Nesta lista constam três mestrados em instituições portuguesas, sendo que Portugal ocupa o lugar de sexto país com mais instituições nesta lista.

Na trigésima posição, com o mestrado em Gestão estão a Universidade Católica de Lisboa, que regista uma subida de 8 lugares relativamente a 2017, e a Universidade Nova de Lisboa, registando uma descida de 13 posições.

A terceira instituição a surgir no ranking é o ISCTE, com o mestrado em Gestão de Empresas, em 77º lugar, subindo assim 7 lugares relativamente ao ano anterior.

Nesta lista, no Top 3, estão a Universidade de St. Gallen (Suécia), a HEC Paris (França) e a London Business School (Reino Unido).

Alguns dos critérios que são considerados na avaliação das instituições, por parte do Financial Times, são: taxa de empregabilidade, média salarial após finalização do mestrado e progressão na carreira, por exemplo.