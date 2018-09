Johnson & Johnson investe 5,5 milhões em nova sede em Portugal

A Johnson & Johnson inaugura esta segunda-feira uma nova sede em Portugal, no Lagoas Park, parque empresarial no concelho de Oeiras, num investimento de 5,5 milhões de euros, arrancando também com uma nova unidade de ensaios clínicos.

“A Johnson & Johnson, como grupo, é a maior empresa de cuidados de saúde do mundo, e estamos claramente a apostar no reforço da nossa presença em Portugal […]. Queremos continuar a crescer e daí precisarmos também de ter esse espaço”, disse a diretora-geral da Janssen Portugal, a companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson.

De acordo com a responsável, a companhia decidiu mudar a sede de Queluz de Baixo para um novo edifício do Lagoas Park, por as anteriores instalações serem “mais antigas” e não terem “espaço para crescer”, mas há mais razões.

“Por outro lado, também investimos no sentido de modernizar instalações e, de facto, estas instalações onde estamos [e são hoje inauguradas] têm uma filosofia diferente e mais moderna”, indicou.

Isto reflete-se, segundo Filipa Mota e Costa, “não só na forma de trabalhar”, devido a “um conceito de flexibilidade do local de trabalho”, mas também nas “condições” dadas aos funcionários.

“Toda a conceção das instalações teve em conta o bem-estar e a saúde dos colaboradores, como também questões ambientais, seja de poupança de água e de energia”, precisou a responsável.

Ao todo, são cerca de 400 os colaboradores que a Johnson & Johnson tem no país (na sede e na delegação do Porto), dos quais “quase 90% tem formação superior”, mestrado ou mais, realçou Filipa Mota e Costa, falando em empregos “altamente qualificados”.

A responsável destacou que, nos últimos dois anos, o grupo criou 60 postos de trabalho, aos quais acrescem 21 colaboradores que entram hoje para a empresa.

Em causa estão três setores de atividade da multinacional, que estão alojados na nova sede: o farmacêutico (liderado pela Janssen, que já colocou mais de 80 novos medicamentos no mercado), o do consumo e o dos dispositivos médicos.

Além das novas infraestruturas, a empresa inaugura hoje uma unidade de ensaios clínicos, para a qual estão já a ser recrutados os primeiros 10 monitores.