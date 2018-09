Bruxelas propõe 4,7 milhões para ajudar antigos trabalhadores do setor têxtil

A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira canalizar para Portugal 4,7 milhões de euros do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para ajudar antigos trabalhadores do setor do têxtil e de vestuário e centenas de jovens desempregados a encontrar emprego.

“Os trabalhadores portugueses foram fortemente afetados pela concorrência mundial. Os 4,7 milhões de euros do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização [FEG] ajudarão 730 trabalhadores que perderam os seus empregos, assim como um número equivalente de jovens sem emprego, educação ou formação, a adaptarem as suas competências, facilitando a sua transição para as novas oportunidades”, sustentou a comissária europeia do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, Marianne Thyssen.

Portugal solicitou o apoio do FEG na sequência do despedimento de 1.161 trabalhadores de duas empresas do setor do têxtil e de vestuário nas regiões Norte, Centro, e Lisboa.

“As medidas cofinanciadas pelo fundo europeu poderão ajudar os 730 trabalhadores, que enfrentam as maiores dificuldades, assim como a 730 jovens sem emprego, educação ou formação com menos de 30 anos, a encontrar diferentes possibilidades com o objetivo de melhorar as suas competências, seja através da formação profissional, ou da ajuda àqueles que queiram criar as suas próprias empresas”, explica o executivo comunitário em comunicado.

Estas medidas serão complementadas por subsídios, quer para deslocação, quer para formação.

O custo total estimado destas medidas está fixado nos 7,7 milhões de euros, sendo a comparticipação do FEG de 4,7 milhões.

A Comissão Europeia vai submeter a proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho Europeu (Estados-membros) para aprovação.