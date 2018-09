João Soares defende recondução de Joana Marques Vidal

O socialista João Soares defende a recondução de Joana Marques Vidal.



“Vejo como positivo o exercício das funções que tem desempenhado como procuradora-geral da República. Gostaria de vê-la continuar a desempenhar essas funções por mais um mandato. Esta opinião é pessoal, só me vincula a mim”, escreve, na sua página de Facebook, o deputado socialista.



O entendimento do PS é contrário à continuidade de Marques Vidal com o argumento de que o Procurador-Geral da República deve cumprir apenas um mandato. Carlos César reafirmou, há uns dias, na TSF, que “o mandato não pode ser eternizado”.



A continuidade de Marques Vidal tem sido defendida por várias vozes do PSD. O secretário-geral do PSD, José Silvano, defendeu, na sexta-feira, que não existe “nenhum motivo para que ela não seja reconduzida”, porque “fez um trabalho meritório”.



A líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, também elogiou o trabalho de Joana Marques Vidal. “Nos últimos anos deixou de haver intocáveis. Acabou o sentimento de impunidade em Portugal”.



Rui Rio recusa “partidarizar uma nomeação que deve ser tudo menos partidarizada”.