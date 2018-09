Valdemar Alves assina petição contra alegadas fraudes na reconstrução de habitações

A Câmara Municipal de Pedrógão Grande anunciou esta segunda-feira que o presidente Valdemar Alves vai assinar uma petição contra as alegadas fraudes na reconstrução de casas destruídas pelo fogo em 2017.

De acordo com o comunicado da autarquia, “é desejo público e manifesto da presidência da Câmara de Pedrógão Grande o apuramento cabal das suspeições levantadas por certos setores na atribuição daqueles apoios” e, por isso, Valdemar Alves "quer publicamente declarar” a adesão à iniciativa.

A Câmara Municipal de Pedrógão Grande adianta ainda que esta é mais uma das posições assumidas por Valdemar Alves, tal como “a comunicação à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), o envio, com o pedido de averiguação, ao Ministério Público e, mais recentemente, a convocação da Comissão Técnica do REVITA" e que têm o mesmo objetivo.

A petição, intitulada por "Petição contra a fraude nos apoios a Pedrógão Grande", é uma iniciativa dos cidadãos e é encabeçada por Luís Miguel Figueiredo. Esta conta ainda com o apoio do movimento político Democracia 21.

Até hoje, mais de 3.800 pessoas já haviam assinado, na internet, a petição pública, que é contra as alegadas fraudes na reconstrução, através de ajudas, de habitações destruídas pelo fogo em 2017.