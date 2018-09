Mais de 30 vestidos e acessórios de Aretha Franklin vão estar em leilão

As peças vão ser exibidas no Hard Rock Cafe, em Nova Iorque, entre os dias 5 e 9 de novembro

Mais de 30 vestidos e acessórios de Aretha Franklin, que morreu no passado mês de agosto, vão estar em leilão.

De acordo com o jornal USA Today, o leilão será feito pela Julien’s Action, uma casa de leilões de Los Angeles, que tem vários pertences da cantora, um deles é o vestido, de lantejoulas vermelho, que a artista usou no Radio City Music Hall em 1991.

As peças vão ser exibidas no Hard Rock Cafe, em Nova Iorque, entre os dias 5 e 9 de novembro e o leilão irá ocorrer no dia 10 de Novembro, tanto no local, como online.