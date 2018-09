Portugal é o melhor país europeu para um estrangeiro viver

Segundo o ranking da InterNations, Portugal aparece no primeiro lugar a nível europeu e no sexto a nível mundial

Portugal foi considerado o melhor país europeu para um estrangeiro viver. O ranking foi elaborado pela InterNations, uma comunidade de expatriados do mundo.

Segundo o Expat Insider, que reúne a opinião de 18.135 expatriados de 178 nacionalidades, Portugal aparece em sexto a nível mundial, estando atrás do Bahrein, Taiwan, Equador, México e Singapura.

Para Portugal a segurança, qualidade de vida, facilidade de adaptação e clima são os principais fatores que agradam aos estrangeiros. Por outro lado, os impostos, a burocracia e as baixas perspetivas de carreira são os pontos negativos associados ao nosso país. O ladrar dos cães durante a noite é também uma queixa dos estrangeiros.

Espanha aparece também no top 10, em oitavo lugar, sendo o único país europeu, a par com Portugal, no topo da lista. Em último lugar aparece o Kuwait, a Arábia Saudira e a Índia. O Reino Unido, Grécia e Itália aparecem também o dez piores países da lista.