FIFPro. Ronaldo na corrida para o onze do ano

Cristiano Ronaldo está na lista da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) para o melhor onze do ano - eleição referente a 2017/18, ainda tendo em conta o desempenho do CR7 no Real Madrid. O agora jogador da Juventus concorre na categoria de melhor avançado e é o único português na lista de 55 jogadores - Pepe, nomeado na época passada, ficou agora de fora.

Os vencedores, eleitos por cerca de 25 mil futebolistas de 65 países diferentes, serão divulgados durante a gala "The Best", da FIFA, que se realiza no próximo dia 24, em Londres, e onde será entregue igualmente o galardão para melhor futebolista do mundo - outra categoria onde Cristiano Ronaldo concorre, competindo com Luka Modric e Mohamed Salah.

Todos os candidatos ao melhor onze do ano:

Guarda-redes: Gianluigi Buffon (Itália, Juventus), Thibaut Courtois (Bélgica, Chelsea), Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid), David De Gea (Espanha, Manchester United) e Ter Stegen (Alemanha, Barcelona);

Defesas: Jordi Alba (Espanha, Barcelona), Dani Alves (Brasil, Paris Saint-Germain), Dani Carvajal (Espanha, Real Madrid), Giorgio Chiellini (Itália, Juventus), Virgil van Dijk (Holanda, Southampton/Liverpool), Diego Godin (Uruguai, Atlético de Madrid), Mats Hummels (Alemanha, Bayern Munique), Joshua Kimmich (Alemanha, Bayern Munique), Dejan Lovren (Croácia, Liverpool), Marcelo (Brasil, Real Madrid), Yerry Mina (Colômbia, Palmeiras/Barcelona), Benjamin Pavard (França, Estugarda), Gerard Piqué (Espanha, Barcelona), Sergio Ramos (Espanha, Real Madrid), Thiago Silva (Brasil, Paris Saint-Germain), Kieran Trippier (Inglaterra, Tottenham), Samuel Umtiti (França, Barcelona), Raphael Varane (França, Real Madrid), Sime Vrsaljko (Croácia, Atlético de Madrid) e Kyle Walker (Inglaterra, Manchester City);

Médios: Sergio Busquets (Espanha, Barcelona), Casemiro (Brasil, Real Madrid), Philippe Coutinho (Brasil, Liverpool/Barcelona), Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City), Eden Hazard (Bélgica, Chelsea), Andrés Iniesta (Espanha, Barcelona), Isco (Espanha, Real Madrid), N'Golo Kanté (França, Chelsea), Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid), Nemanja Matic (Sérvia, Manchester United), Luka Modric (Croácia, Real Madrid), Paul Pogba (França, Manchester United), Ivan Rakitic (Croácia, Barcelona), David Silva (Espanha, Manchester City) e Arturo Vidal (Chile, Bayern Munique);

Avançados: Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (Uruguai, Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Argentina, Juventus), Antoine Griezmann (França, Atlético de Madrid), Harry Kane (Inglaterra, Tottenham), Robert Lewandowski (Polónia, Bayern Munique), Romelu Lukaku (Bélgica, Manchester United), Mario Mandzukic (Croácia, Juventus), Sadio Mané (Senegal, Liverpool), Kylian Mbappé (França, Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Neymar (Brasil, Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid), Mohammed Salah (Egito, Liverpool) e Luis Suárez (Uruguai, Barcelona).