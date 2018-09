Futsal. Inter Movistar de Ricardinho conquista 13.ª Supertaça

O internacional português marcou uma das grandes penalidades no desempate que sorriu ao campeão europeu e espanhol

Ricardinho entrou da melhor forma na temporada 2018/19. O astro português do futsal conquistou a Supertaça de Espanha, depois do seu Inter Movistar vencer o Jaén Paraíso nos penáltis (4-3 após o 2-2 registado no tempo regulamentar).

O Inter, campeão europeu e espanhol em título, marcou logo aos oito minutos, por Solano, e aumentou a vantagem aos 22 por Gadeia. Acabaria, contudo, por se deixar empatar, mercê dos golos de Carlitos (29') e Ramón (32'), e o 2-2 não mais se alterou até ao fim dos 40 minutos.

O encontro acabaria por ter de ser resolvido através das grandes penalidades. Ricardinho converteu a sua e o Inter celebrou a 13.ª Supertaça do seu historial, quinta nos últimos dez anos - período no qual soma cinco campeonatos, quatro taças, três Ligas dos Campeões e duas Taças Intercontinentais.